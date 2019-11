FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME S3Z XFRA SG1M77906915 ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS 7PN1 XFRA SE0013108867 PAYNOVA AB O.N. XFRA US81642T1007 SELLAS LIFE SCIENCES GRP XFRA US83084J1034 SKY SO.HO.SP.ADR8 DL-0001 VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 T2K1 XFRA US8938702045 TRANSP.DE GAS B ADRREGS/5