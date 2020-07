Finanztrends Video zu Iberdrola



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.07.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 IBE1 XFRA ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75 WIG1 XFRA DE000A1EMG56 SPORTTOTAL AG INH. O.N. OWX XFRA CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15 OSXA XFRA LU0799656698 OSS.WORLD MV UC. ETF 1CDL 54A XFRA AU0000038085 CANN GLOBAL LTD HLS XFRA AU0000049033 AIC MINES LTD