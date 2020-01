FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME MZN XFRA US5846881051 MEDICINES CO. DL-,001 49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD. TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01 NXHA XFRA ZAE000221370 AFRICAN PHOENIX I.RC-,025