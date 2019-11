FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001 NWC XFRA NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.NK-,01 N4S XFRA NL0000288876 EUROCOMM.PR. CERT.10EO-50 SMA XFRA BMG8219Z1059 SMARTONE TEL.HLDGS HD-,10 XFRA CA89626T1030 TRIMETALS MNG INC.