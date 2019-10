Finanztrends Video zu Air Liquide



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME XFRA CA09369D1151 BLOCKCHAIN PWR TR. TR.UTS AIL XFRA FR0000120073 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 TI7 XFRA IT0003126783 CEMENTIR HLDG S.P.A. EO 1 XFRA SE0009241706 EMBRACER GROUP AB B O.N. 2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1