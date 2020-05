FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001 CSX1 XFRA US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1 CSX XFRA CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04 IJY XFRA BE0003746600 INTERVEST OFFICES+WAREHO. N6A XFRA AU000000OSL3 ONCOSIL MEDICAL LTD