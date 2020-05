FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. NHY XFRA AU000000LOM6 LUCAPA DIAMOND CO. LTD. F1S XFRA AU000000OAR8 OAKDALE RES M11 XFRA AU000000FGR3 FIRST GRAPHENE LTD. 5NXA XFRA FI4000354162 NEXSTIM OYJ