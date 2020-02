FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001 XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS TQ42 XFRA CA30710L1013 FANDOM SPORTS MEDIA IPOA XFRA DE000A2NB502 HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N. 24D XFRA FI4000062385 DNA PLC B8GN XFRA CA53679Q1019 LITHION ENERGY CORP.