FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.02.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME JI9A XFRA LU0048167497 GAM MULT.-GER.FOE EUR B PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001 XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS B8Q XFRA AU000000CSV7 CSG LTD