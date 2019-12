FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME XFRA AU0000055410 SAGON RES LTD VCX XFRA US92553P2011 VIACOMCBS INC.B DL-,001 VCXA XFRA US92553P1021 VIACOMCBS INC. DL-,001 XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 PW5 XFRA KYG720051047 POWERLONG RL EST.H.HD-,01 MPO XFRA GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20 ND6 XFRA BMG6624L1090 NORTHERN DRILLING LTD DL1 KDMA XFRA CA37640A2048 GLACIER LAKE RES 5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY