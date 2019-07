FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME XFRA CA74342Q1046 PROMETIC LIFE SCIENCES RH33 XFRA CA98959W1041 ZINC ONE RESOURC.INC. 5XL XFRA CA7857133069 SABLE RESOURCES LTD XFRA CA1688832056 CHILEAN METALS