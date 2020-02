FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 2MJ XFRA US00835P1057 AEVI GENOMIC DL -,0001 5HMA XFRA US4281031058 HESS MIDSTREAM LP CL.A