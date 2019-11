FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME E7T XFRA AU000000AJX6 ALEXIUM INTERNATIONAL GRP 60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP M59 XFRA GB00BDZT6P94 MERLIN ENTERTAIN. LS -,01 XFRA SE0003613090 MOBERG PHARMA AB UDJN XFRA US03815U2015 APPLIED DNA NEW DL-,0001 9UB XFRA US9103041045 UNITED FIN.BANC. DL 1 32B XFRA IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE