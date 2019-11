FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.11.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME E7T XFRA AU000000AJX6 ALEXIUM INTERNATIONAL GRP M59 XFRA GB00BDZT6P94 MERLIN ENTERTAIN. LS -,01