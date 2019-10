FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME CD40 XFRA LU0419740799 COMST.-CAC 40 UCITS ETF I IJ8 XFRA GB00B0130H42 ITM POWER PLC LS-,05 TS9 XFRA CA8730151013 TSO3 INC. N84 XFRA CA65704T1084 NORTH AMERICAN NICKEL