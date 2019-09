FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.09.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME OHZ XFRA ZAE000005153 OMNIA HLDGS LTD O.N. XL5 XFRA AU000000LRS6 LATIN RESOURCES LTD P8O XFRA AU000000MCT4 METALICITY LTD