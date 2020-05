FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.05.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME E2S XFRA CH0022268228 EFG INTL AG NAM. SF -,50 VV2 XFRA CH0006227612 VETROPACK HLDG INH. SF 50 TV91 XFRA IT0005390965 TREVI-FIN. INDUSTR. GET XFRA FR0000130692 CHARGEURS INH. EO 0,16