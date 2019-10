FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.10.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.10.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME EXN XFRA DE000A1RFM03 EXPEDEON AG INH O.N. 7AC XFRA SE0009268717 ACARIX AB 26X XFRA KYG2751H1020 DEXIN CHINA HLD. DL-,0005