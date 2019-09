FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME JB7 XFRA DE000A2G9LL1 DT.IND.REIT-AG INH O.N. VCC1 XFRA US9256022032 VICAL INC. DL-,01 JH7H XFRA DE000A2YNQU1 DT.IND.REIT-AG WA 19/26 ASU XFRA EE3100073644 AS LHV GROUP EO 1