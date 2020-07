FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME JHS3 XFRA LU0164913815 HSBC GIF-UK EQU. A C JHS4 XFRA LU0156331158 HSBC GIF-UK EQU. A D AHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 ISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 XFRA CA4576371062 INMED PHARMACEUT. MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 EM7 XFRA US29103W1045 EMERALD HLDG INC. DL-,01 N4G XFRA DE000A161NR7 THE NAGA GROUP AG NA O.N.