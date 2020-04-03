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GLASTON OYJ - CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.04.2020 - 2




03.04.20 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 J4Q XFRA GB00B11FB960 REDT ENERGY PLC EO -,01 OA4 XFRA DK0010006329 EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 P61 XFRA US74933V1089 RA PHARMA. INC. DL -,001 KRY0 XFRA FI4000369657 GLASTON OYJ

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,66 € 0,66 € -   € 0,00% 03.04./07:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FI4000369657 A2PEYU 1,99 € 0,60 €
Werte im Artikel
0,20 plus
+3,12%
8,76 plus
+3,01%
111,88 plus
+0,58%
78,61 plus
0,00%
0,66 plus
0,00%
11,33 minus
-1,53%
43,20 minus
-2,70%
0,0050 minus
-50,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,70 € 0,00%  02.04.20
Berlin 0,66 € 0,00%  02.04.20
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