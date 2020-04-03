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GLASTON OYJ - CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.04.2020 - 2
03.04.20 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 J4Q XFRA GB00B11FB960 REDT ENERGY PLC EO -,01 OA4 XFRA DK0010006329 EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 P61 XFRA US74933V1089 RA PHARMA. INC. DL -,001 KRY0 XFRA FI4000369657 GLASTON OYJ
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,66 €
|0,66 €
|- €
|0,00%
|03.04./07:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FI4000369657
|A2PEYU
|1,99 €
|0,60 €
Werte im Artikel
0,20
+3,12%
8,76
+3,01%
111,88
+0,58%
78,61
0,00%
0,66
0,00%
11,33
-1,53%
43,20
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0,0050
-50,00%
= Realtime
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