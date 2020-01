FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 44B XFRA GB0001859296 BOVIS HOMES GRP LS-,50 XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS