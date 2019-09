Weitere Suchergebnisse zu "Eyegate Pharmaceuticals":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME BIU2 XFRA BMG2116Y1057 CN EVERBRIGHT WATER HD 1 XFRA KYG211891083 CHINA SCE GRP HLDGS REGS 3G6 XFRA JP3386370005 GNI GROUP LTD. OQH XFRA AU000000SGH7 SLATER AND GORDON LTD XFRA US86803X1054 SUNWORKS INC. DL-,001 6RI XFRA AU000000WBT5 WEEBIT NANO LTD XFRA US30233M1071 EYEGATE PHARMACEUT.DL-,01