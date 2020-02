FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 8PSG XFRA DE000A1MECS1 INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU TAY XFRA JP3469000008 MITSUBISHI TANABE PHARMA 2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 DDF XFRA AU000000AHZ5 ADMEDUS LTD NCA XFRA SE0007048020 COLLECTOR AB (PUBL)