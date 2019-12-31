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WM Aktien Global US$ UI-Fond. - CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.01.2020 - 1




31.12.19 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.12.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.12.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME U2IW XFRA DE0009781898 WM AKT.GLB USD UI-FDS B OD6Z XFRA DE0008488990 BREMEN TRUST-WARBURG-FDS SNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI J00 XFRA GB00BKX5CN86 JUST-EAT PLC LS-,01 FRQ XFRA CA31943B1004 FIRST CAP.RE XFRA BE0003763779 WAREHOUSES DE PAUW S.C.A. XFRA US98426T1060 YY INC.ADR CL A DL-,00001 8BT XFRA CA10778Y1043 BRIACELL THERAPEUTICS LPT XFRA US86183Q1004 STONEMOR PARTNERS UTS 8SA XFRA IT0003201198 SIAS SPA EO -,50

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369,66 $ 368,06 $ -   $ 0,00% 27.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0009781898 978189 329,22 € 255,96 €
Werte im Artikel
0,023 plus
+2,27%
7,25 plus
+1,48%
9,81 plus
+0,99%
369,66 plus
+0,43%
26,60 plus
0,00%
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-1,52%
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Fondsgesellschaft 369,66 $ +0,43%  27.12.19
Berlin 323,17 € +0,18%  02.12.19
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Düsseldorf 321,42 € 0,00%  27.12.19
Frankfurt 322,64 € 0,00%  29.11.19
München 323,31 € -0,24%  02.12.19
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