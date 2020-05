FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME WB0 XFRA US92927K1025 WABCO HLDGS INC. DL-,01 EWL XFRA US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION VA92 XFRA IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE 1MD XFRA KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01 XFRA CA02452K1049 AMERICAN BATTERY METALS