FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.03.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME EZ3 XFRA JP3161140003 EXCEL CO. LTD. A5S XFRA GB00BFXZC448 ASTON MARTIN LAG.GLB.HLDG ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 3GW XFRA AU0000067092 GREAT NORTHERN MINERALS