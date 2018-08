CAPE 2018 findet im September in Chongqing, China, statt

Die Veranstaltung präsentiert führende Automobiltechnologien undzieht die Aufmerksamkeit weltweiter Branchenexperten auf sichShanghai (ots/PRNewswire) - Chongqing International Auto Parts andService Exhibition 2018 (CAPE 2018) wird vom 19.-21. September 2018im Chongqing International Expo Center stattfinden. DieVeranstaltung wird gemeinsam von der Shanghaier Zweigstelle des ChinaCouncil for The Promotion of International Trade (CCPIT), dem CCPITAutomotive Unterausschuss, der Shanghai International Exhibition Co.,Ltd. und der Society of Automotive Engineers of China (SAEC)ausgerichtet. Veranstalter ist Chongqing Huyu InternationalExhibition Co. Ltd.Die diesjährige Veranstaltung, die sich über 15.000 QuadratmeterFläche erstreckt, wird erwartungsgemäß die Aufmerksamkeit einerVielzahl chinesischer und internationaler Automobilzulieferer aufsich ziehen, darunter ADD Industry Zhejiang, Adient, Aisin Seiki,BorgWarner, Bosch, Bridgestone, Dana Incorporated, Denso, Fastgear,Faurecia, Guangzhou Mitsuba Electric, Hitachi Automotive Systems,Honsel, NSK, NTN, Plastic Omnium, Ruili Group, Valeo, Webasto,Yanfeng Automotive Interiors und ZF Friedrichshafen AG sowie dieTochterunternehmen der Automobilzulieferer chinesischerAutomobilmarken, darunter BYD, Changan Automobile, Geely Holding,Great Wall Motors, JAC Motors, Yema Auto und Zotye Auto. Das Ausmaßder Veranstaltung ist auf Zugang zu Auto Shanghais erheblicheRessourcen rund um das Automobil infolge der aktiven Einbindung derzahlreichen Mitveranstalter in die alle zwei Jahre stattfindendenAutomobil-Show zurückzuführen. CAPE 2018 ist darauf ausgerichtet,die erste qualitativ hochwertige Werbe- und Austauschplattform fürAutomobilteile im Südwesten Chinas zu sein.Besucher können sich ab jetzt vorregistrieren. Für eine schnelleRegistrierung besuchen Sie bitte die offizielle Ausstellungswebseite(http://www.autopartschina.org/visitor/login).Um mehr über anstehende Veranstaltungen zu erfahren und Zugang zuaktuellen Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte dieoffizielle Ausstellungswebseite www.autopartschina.org oder folgenSie autoshanghaiexpo auf WeChat für Informationen in Echtzeit.Pressekontakt:Frau LuShanghai International Exhibition Co., Ltd.+86-21-6279-2828lujingyi@siec-ccpit.comHerr XuChongqing Huyu International Exhibition Co., Ltd.+86-23-6035-8649xwx@chiec.cnOriginal-Content von: Shanghai International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell