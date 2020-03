CANCOM: Was für ein Tag!        

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Glänzende Augen sind heute bei allen CANCOM-Anteilseignern zu sehen. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht 6,4% in die Höhe. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von 12% für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser markante Hochpunkt wurde bei 45,95 markiert. Bei CANCOM geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. CANCOM-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.

Sind das bei Cancom Kaufkurse?