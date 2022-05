CAMILA CABELLO LIEFERT EIN SPEKTAKULÄRES KARNEVALSSPEKTAKEL BEI DER VON PEPSI MAX® PRÄSENTIERTEN ERÖFFNUNGSFEIER DES ENDSPIELS DER UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Finanztrends Video zu Platin



Paris (ots/PRNewswire) -– MILLIONEN VON FANS AUF DER GANZEN WELT VERFOLGTEN DEN SPEKTAKULÄREN AUFTRITT DER KUBANISCH-AMERIKANISCHEN MUSIKERIN BEIM DIESJÄHRIGEN FINALE DER UEFA-CHAMPIONS-LEAGUE –#PLAYTOINSPIRE -- Gestern Abend lieferte die für den GRAMMY® Award nominierte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete und in den Charts ganz oben stehende Sängerin und Songwriterin Camila Cabello bei der von Pepsi MAX® präsentierten Eröffnungsfeier des Endspiels der UEFA Champions League, live aus dem Stade de France in Paris, eine atemberaubende Performance für Fans auf der ganzen Welt.Das Spektakel unter dem Motto des Festivals war ein Fest der Zusammengehörigkeit mit einer lebhaften Mischung aus Farben, Choreographien und Musikern, inspiriert von Camilas lateinamerikanischem Erbe und einer besonderen Hommage an den Karneval von Oaxaca in Mexiko. Die 5-minütige Show fesselte die Zuschauer, als die Hitmacherin ein Medley aus den beliebtesten Songs der Fans performte, darunter „Bam Bam" und „Señorita", bevor sie die Show mit ihrer Single „Don't Go Yet" abschloss, die das Stadion kurz vor dem Anpfiff zum Beben brachte.Als eine Marke, die ihre Wurzeln im Sport und in der Musikunterhaltung hat, ist Pepsi MAX stolz darauf, bereits im sechsten Jahr die Eröffnungsfeier an der Seite der UEFA zu präsentieren und dabei die internationale Pepsi-Marke zu verwenden, die Pepsi, Pepsi Black / MAX und Pepsi Light umfasst.Bei der von Pepsi MAX präsentierten Eröffnungsfeier des Endspiels der UEFA Champions League tritt jedes Jahr einer der angesagtesten Musik-Acts der Welt auf. Der Auftritt unterhält die Fans im Stadion und die Zuschauer zu Hause vor einem der größten Spiele im europäischen Vereinsfußball. Die Partnerschaft mit TikTok bei der diesjährigen Eröffnungsfeier bedeutete auch, dass die Zuschauer den Auftritt über den TikTok-Account der UEFA Champions League live in die ganze Welt streamen konnten.Für weitere Informationen und Aktualisierungen zum Finale, folgen Sie Pepsi MAX auf Instagram und Twitter. Beteiligen Sie sich online an der Diskussion mit #PlayToInspire.FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: pepsicomediarelations@pepsico.comInformationen zu PepsiCoPepsiCo-Produkte werden von Verbraucherinnen und Verbrauchern über eine Milliarde Mal am Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von mehr als 79 Milliarde US-Dollar, getragen von einem Portfolio an Erfrischungsgetränken und Convenience Food, das Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream umfasst. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an hochwertigen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen jährlichen Einzelhandelsumsatz von schätzungsweise mehr als 1 Milliarde Dollar erzielen.PepsiCo lässt sich von unserer Vision leiten, der weltweit führende Nahrungsmittelkonzern für Getränke und Convenience Food zu sein, indem wir mit PepsiCo Positive (pep+) gewinnen. pep+ ist unsere strategische End-to-End-Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Wertschöpfung und unseres Wachstums stellt, indem wir innerhalb der Grenzen des Planeten agieren und einen positiven Wandel für die Erde und die Menschen anregen. Weitere Informationen finden Sie auf www.pepsico.com.Informationen zu Camila CabellloDie in Kuba geborene Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Aktivistin Camila Cabello, die für mehrere GRAMMY® Awards nominiert wurde, treibt die populäre Musik und Kultur über Grenzen hinweg voran. Sie hat eine Grenze nach der anderen durchbrochen und dabei Geschichte geschrieben. Sie ist die erste hispanische Frau, die den RIAA-Diamant-Status erreicht hat, mit ihrem Billboard-Hot-100-Hit „Havana" [feat. Young Thug], der auch „der meistgestreamte Song aller Zeiten von einer Künstlerin" ist. Sie hat Dutzende von Auszeichnungen erhalten, darunter zwei Latin GRAMMY® Awards, fünf American Music Awards und einen Billboard Music Award. Im Jahr 2018 erreichte ihr Debütalbum Camila Platz 1 der Billboard Top 200 und wurde schließlich mit Platin ausgezeichnet. Es erhielt eine GRAMMY®-Nominierung in der Kategorie „Best Pop Vocal Album", während „Havana (Live)" als „Best Pop Solo Performance" ausgezeichnet wurde. Mit dem Erfolg der Dreifach-Platin-Single „Never Be The Same" schrieb sie einmal mehr Geschichte als „die erste Künstlerin überhaupt, die mit den ersten beiden Singles eines Debütalbums zwei Multi-Format-Nummer-eins-Singles landete." Im Jahr 2019 tat sie sich mit Shawn Mendes für „Señorita" zusammen.Die Multiplatin-Hymne wurde bei den GRAMMY® Awards in der Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance" nominiert. Ihr zweites Album, ROMANCE, erreichte Platinstatus. Damit wäre sie die „erste Künstlerin seit Adele, die dreifach an der Spitze der Billboard Hot 100, Top 200 und Artist 100 Charts" steht. Zuletzt hat Camila jedoch mit ihrem dritten Album Familia, das im April 2022 veröffentlicht wurde, ihr bisher wichtigstes, unwiderstehlichstes und unnachahmliches künstlerisches Statement abgegeben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828185/UCL_Opening_Ceremony_presented_by_Pepsi_2022.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3547565-2&h=635212510&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1828185%2FUCL_Opening_Ceremony_presented_by_Pepsi_2022.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1828185%2FUCL_Opening_Ceremony_presented_by_Pepsi_2022.jpg)Original-Content von: PepsiCo, übermittelt durch news aktuell