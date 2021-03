CAMELOT zum Digital Champion 2021 gekürt / Focus Money und Deutschland Test bestätigen digitale Vorreiterrolle

Mannheim (ots) - In einer aktuellen Studie haben das Wirtschaftsmagazin Focus Money und Deutschland Test die Unternehmen mit Zukunft, die Digital Champions 2021, ermittelt. Die CAMELOT Consulting Group, Beratungsspezialist für integriertes Value Chain Management, zählt in der Branche Unternehmensberatung zu den Preisträgern. Ausschlaggebend für den Spitzenplatz waren eine herausragende Stärke und zukunftssichere Aufstellung in den Bereichen Digitalisierung, Technologie und Innovation."Bereits vor Corona haben wir konsequent unser Technologie-Know-how genutzt, um sowohl innovative Digital-Consulting-Angebote als auch unsere eigene Digitalisierung voranzutreiben", kommentiert Dr. Josef Packowski, CEO der CAMELOT Consulting Group, die Auszeichnung. "Davon profitieren unsere Kunden ebenso wie unsere Mitarbeitenden, und das nicht erst seit Corona."Intelligente Analytik-ToolsZu den Digital-Consulting-Angeboten von CAMELOT zählen Analytik-Tools auf Basis modernster Technologien, die Analysen beschleunigen und eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen. So nutzt der CAMELOT Demand Analyzer (https://www.camelot-mc.com/de/kompetenzen/value-mining/camelot-demand-analyzer/) statistische Prognosen und Machine Learning-Algorithmen, um die Lieferkettenplanung in Unternehmen zu optimieren. Dabei werden auch wichtige externe Daten mit einbezogen, wie etwa im Rahmen einer Korrelationsanalyse mit Google-Suchen, Feiertagen und Covid-19-Fällen. Als weiteres Beispiel hilft der Carbon Footprint Analyzer von CAMELOT Unternehmen dabei, den globalen CO2-Fußabdruck zu verringern, indem CO2-Treiber entlang der Wertschöpfungskette identifiziert werden.Gerüstet für den Paradigmen-Wechsel in der BeratungZu Beginn der Corona-Pandemie mussten Beratungsprojekte von einem Tag auf den anderen remote weitergeführt werden. Dank zuvor erfolgter umfangreicher Investitionen in digitale Infrastruktur und Aufbau von Methoden-Know-how in der virtuellen Projektdurchführung (https://www.camelot-mc.com/de/kompetenzen/100-virtual-consulting-project-delivery-deutsch/) war CAMELOT in der Lage, Kundenprojekte in der gleichen hohen Qualität rein virtuell weiter zu begleiten."Was wir aktuell erleben, ist der Beginn eines Paradigmenwechsels in der Beratung von einem starken Fokus auf Vor-Ort-Präsenz der Consultants in den Kundenunternehmen hin zu einer flexibleren Kombination aus Vor-Ort-Präsenz und virtueller Projektbegleitung", so Josef Packowski. "Alle unsere Beraterinnen und Berater verfügen über zertifiziertes Methoden- und Tool-Know-how für Remote-Beratungsprojekte. Für den Paradigmenwechsel sind wir perfekt vorbreitet."In der "Digital Champions 2021"-Studie analysierte das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung IMWF mit Unterstützung des Hamburgischen WeltWirtschaftsinstituts im Auftrag von Deutschland Test und Focus Money rund 13.000 Unternehmen diversester Branchen in den Kategorien Digitalisierung, Technologie und Innovation. Die aufwendige Untersuchung kombinierte KI-gestütztes Social Listening über 400 Millionen Online-Quellen hinweg mit einer direkten Befragung der 10.000 größten Unternehmen mittels Online-Fragebogen.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell