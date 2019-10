CAMELOT verstärkt digitale Lösungskompetenz im Bereich datengetriebenes Transformationsmanagement

Mannheim (ots) - Erfolgreiche Übernahme des Technologie-Start-upsPulseShiftDie CAMELOT Consulting Group, Beratungsspezialist für dasintegrierte Management von Wertschöpfungsketten, gab heute dieÜbernahme des Start-ups PulseShift bekannt. PulseShift bietetführende digitale Lösungen für die datengetriebene Steuerung vonVeränderungs- und Transformationsprozessen in Unternehmen. Kunden derCAMELOT profitieren zukünftig von einer noch umfassenderenLösungskompetenz und einem deutlich erhöhten Erfolg in komplexenTransformationsprojekten.Ab sofort ergänzen die Produkte und Services von PulseShift dasBeratungsangebot von CAMELOT im Bereich Business Transformation &Organization. "Mit den intelligenten Lösungen von PulseShift für diedatengetriebene Steuerung von Unternehmenstransformationen haben wirunser Beratungsportfolio kundenorientiert erweitert. Unseren Kundenbieten wir von heute an einen einzigartigen, auf die Anforderungendes 21. Jahrhunderts zugeschnittenen Lösungsansatz, um Veränderungenin Unternehmen proaktiv und erfolgreich zu steuern", kommentiertJorma Gall, Managing Partner bei CAMELOT, die strategischeEntscheidung für die Übernahme.Veränderungen in Unternehmen mit Data Analytics und KI steuernDas Angebots-Portfolio von CAMELOT im Bereich BusinessTransformation und Organization folgt der Vision "Fokus auf denMenschen und Planbarkeit als Eckpfeiler jedesTransformationsprozesses entlang der unternehmerischenWertschöpfungskette". Mit seiner datengetriebenen Methodik trägtPulseShift maßgeblich zur Umsetzung dieser Vision bei. Das Herzstückder speziell für komplexe Veränderungsprogramme entwickeltenPulseShift-Lösung ist ein durch maschinelles Lernen unterstützterdigitaler Feedback-Dialog mit allen an einem TransformationsprojektBeteiligten. Die Feedbacks werden von der PulseShift KI-Engineautomatisiert analysiert, um nicht nur eine bessereEntscheidungsfindung zu ermöglichen, sondern auch direkt undintelligent Kommunikationsmaßnahmen an die verschiedenen Zielgruppeninnerhalb einer Organisation auszuspielen. Die cloudbasierte Lösungverbessert den Einbezug und die Erfahrungen der beteiligtenMitarbeiter und unterstützt Führungskräfte mit einer solidenDatenbasis bei der Planung und Gestaltung von Veränderungsmaßnahmen."Zum ersten Mal sind die für eine Veränderungsinitiativeverantwortlichen Führungskräfte in der Lage, die Kommunikation auftatsächlich identifizierte Informationsbedarfe auszurichten und denErfolg einzelner Maßnahmen datenbasiert nachzuverfolgen", fasstMartin Müller, Geschäftsführer von PulseShift, die Besonderheit derPulseShift-Lösung zusammen.Die Produkte und Services von PulseShift werden in der CAMELOTGruppe kundenorientiert weiterentwickelt. Bestehende Kunden undPartner von PulseShift profitieren von dem zusätzlichenServiceangebot der CAMELOT Gruppe.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führendeBeratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-,Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil derCAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz inMannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeitmit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren denProjekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischenUmsetzung. www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell