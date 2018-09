CAMELOT startet globale Community für künstliche Intelligenz (KI) im Supply Chain Management / Co-Innovation beschleunigt die intelligente Digitalisierung der Supply Chain

Mannheim (ots) - Der Beratungsspezialist und InnovationsführerCAMELOT Management Consultants gab heute den Start der "GlobalCommunity for Artificial Intelligence in Supply Chain Management"bekannt. Supply-Chain-Management- und AI-Vordenkern aus Praxis undForschung bietet CAMELOT damit ab sofort eine offene Plattform fürden gezielten Wissenstransfer. Die Initiative gibt Unternehmen dieMöglichkeit, an der Realisierung erster Leuchtturmprojekte für denEinsatz von künstlicher Intelligenz im Supply Chain Management (SCM)mitzuwirken.Mitglieder der Community profitieren von aktuellsten Neuigkeitenund Forschungsergebnissen, Impulsvorträgen, Anwendungsfällen undHow-to-Guides für künstliche Intelligenz (KI) im Supply ChainManagement. Ein Fokus liegt dabei auf KI-Anwendungen in der Logistik.In weltweit regelmäßig stattfindenden Design-Thinking-Workshops wirdzudem kontinuierlich an neuen Ideen und Anwendungsfällen durchgemeinsame Innovation gearbeitet.Erst im Juli 2018 wurde CAMELOT zum wiederholten Male mit dem "Top100 Innovationspreis" als deutscher Innovationsführer ausgezeichnet."Agile und intelligente Kollaborationen sind entscheidend fürschnelle Innovation," kommentiert Dr. Josef Packowski, ManagingPartner bei CAMELOT, und fügt hinzu: "Die Innovationscommunity für KIim Supply Chain Management ist das neueste Leuchtturm-Beispiel fürOpen Innovation bei CAMELOT, auf das ich sehr stolz bin."Anlässlich der diesjährigen CAMELOT-Foren für SCM und Logistikwurden einem exklusiven Publikum von Supply-Chain- undLogistik-Experten bereits erste Einsatzmöglichkeiten für künstlicheIntelligenz vorgestellt. Dazu zählen innovative Anwendungen in denBereichen Forecasting, Demand Sensing sowie Transportmanagement.Anfragen für eine Teilnahme an der Community und den Workshopswerden auf www.ai-scm-community.com entgegengenommen.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führendeBeratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-,Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil derCAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz inMannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeitmit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren denProjekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischenUmsetzung. www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell