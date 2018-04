CAMELOT setzt bei Wachstumsstrategie auf internationale Spezialisten / Bulgarische IT-Spezialberatung soll hohen Bedarf an IT-Talenten in Deutschland ausgleichen

Mannheim, Sofia (ots) - Die CAMELOT Consulting Group verstärktsich mit dem bulgarischen IT-Beratungsunternehmen IBsolutionBulgaria. Die bulgarischen IT-Spezialisten, die ab sofort unter demMarkennamen Camelot ITLab Bulgaria am Markt auftreten, unterstützendie Beratungs- und Innovationsprojekte der CAMELOT-Gruppe vor allemim Bereich Enterprise Information Management."Die CAMELOT-Gruppe wächst stark. Allein im deutschsprachigen Raumsind derzeit 250 Stellen unbesetzt. Da dieser hohe Bedarf anIT-Spezialisten lokal nicht gedeckt werden kann, müssen wir über dienationalen Grenzen hinausschauen", erklärt Dr. Josef Packowski, CEOder CAMELOT Consulting Group, die Gründe für die Expansion nachBulgarien. Camelot ITLab Bulgaria hat seinen Firmensitz in Sofia undergänzt das Service-Portfolio der CAMELOT-Gruppe optimal. Speziell inpuncto Enterprise Information Management verfügen die bulgarischenExperten über umfangreiches Know-how. Des Weiteren entwickelt CamelotITLab Bulgaria eigene digitale Innovationen und Lösungen, die fürCAMELOT-Kunden einen neuen geschäftlichen Mehrwert bedeuten."Mit Camelot ITLab Bulgaria erweitern wir nicht nur unsere globaleMarktpräsenz, sondern verstärken auch unsere Kernberatungsbereichewie zum Beispiel SAP Master Data Governance mit Know-how in neueninnovativen SAP-Lösungen", kommentiert Holger Reimer, Geschäftsführerder Camelot ITLab GmbH. "Darüber hinaus erhöhen wir unsereInnovationsgeschwindigkeit, um auch in Zukunft unserer digitalenVorreiterrolle gerecht zu werden", so Holger Reimer weiter.Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.Pressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell