CAMELOT ist Digital-Consulting-Vorreiter im Supply Chain Management / Analystenhaus ALM würdigt hohen Mehrwert der CAMELOT-Beratungsgruppe für Kunden

Mannheim (ots) - CAMELOT Management Consultants, globalerBeratungsspezialist für Value Chain Management, wurde von demrenommierten US-amerikanischen Analystenhaus ALM Intelligence ingleich drei Beratungsdisziplinen als "Vanguard Leader" eingestuft:Supply-Chain-Planung, Produktionsstrategie und Produktionsabläufe."Vanguard Leader" ist die höchste Bewertung, die ALM anBeratungsunternehmen vergibt."Eine solch hervorragende Beurteilung ist nur möglich, wenn dreiDinge in der Beratung zusammenkommen: tiefes Branchen- undKundenverständnis, höchste Beratungsqualität und kontinuierlichekundenzentrierte Innovation. Die Einstufung als "Vanguard Leader"durch ALM bestätigt, dass uns diese Kombination gelingt, und dasgleich in mehreren Disziplinen", resümiert Dr. Josef Packowski,Managing Partner bei CAMELOT Management Consultants. Bereits zuBeginn dieses Jahres war CAMELOT von ALM als "Vanguard Leader" in denConsulting-Disziplinen Logistik und Einkauf ausgezeichnet worden.Die ALM-Vanguard-Analysen bewerten Beratungsunternehmen bezüglichihrer relativen Fähigkeit, Mehrwert für Kunden zu schaffen.Untersucht wird zudem die Tiefe und Breite der Beratungskompetenzen.Unternehmen, die in diesen Aspekten am besten abschneiden, erhaltendie höchste Bewertung "Vanguard Leader".Ein Beispiel für innovative Kompetenzen, mit denen CAMELOT neuengeschäftlichen Mehrwert für Kunden generiert, ist das Demand-DrivenSupply Chain Management (DDSCM). DDSCM gilt als neues Paradigma imManagement von Lieferketten mit nachweislich quantensprungartigenVerbesserungen auf operativer und strategischer Ebene.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führendeBeratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-,Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil derCAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz inMannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeitmit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren denProjekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischenUmsetzung. www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell