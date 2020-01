CAMELOT als marktführende Einkaufs-Strategieberatung bewertet

Mannheim (ots) - Analystenhaus ALM bestätigt herausragenden Mehrwert fürKlientenDas auf die Beratungsbranche spezialisierte Analystenhaus ALM Intelligence siehtCAMELOT Management Consultants erneut als globalen Vorreiter ("Vanguard Leader")in der Einkaufs-Strategieberatung. Zum vierten Mal in Folge würdigte ALM dieherausragenden Beratungsergebnisse, die CAMELOT für seine Klienten erzielt.Bestnoten erhielt CAMELOT vor allem für die Fähigkeit, Klienten durch geeigneteOrganisationsstrukturen, Steuerungsmechanismen sowie ein wirksamesVeränderungsmanagement in die Lage zu versetzen, Einkaufsstrategien effektivumzusetzen."CAMELOT kombiniert tiefe Branchen- und Marktkenntnis mit gezielten Analysen undBest-Practice-Prozessen, um für Klienten faktenbasierte Einkaufsstrategien zuentwickeln - unter Einbindung neuer Technologien, die es dem Einkaufermöglichen, vernetzter, relevanter und strategischer für das Unternehmen zuwerden", beschreibt die verantwortliche ALM-Analystin Naima Hoque den Mehrwertder CAMELOT-Beratung für Klienten.Laut der aktuellen ALM-Studie "Sourcing Strategy Consulting 2019" entwickeltsich der Einkauf immer mehr von einer vertikalen in eine horizontale Funktionaufgrund seiner Fähigkeit, unternehmensweit Potenziale für Kostenoptimierung undneue Wertbeiträge zu identifizieren. "CAMELOT integriert die Einkaufsstrategiein die gesamte Wertschöpfungskette und bietet seinen Klienten damit starkePotenziale zur Kostenoptimierung und Wertgenerierung", kommentiert Naima Hoque."Der Ansatz von CAMELOT, das gesamte Unternehmen in strategischeEinkaufsinitiativen einzubeziehen, stärkt die Rolle des Chief ProcurementOfficers im Top Management und verbessert gleichzeitig die Ausgabentransparenz,was wiederum eine schnellere und bessere Entscheidungsfindung fördert."Die ALM-Studie hebt auch die steigende Bedeutung eines effektivenTransformations- und Veränderungsmanagements im Einkauf hervor: Um neueStrategien im Einkauf umzusetzen, müssen alle relevanten Parteien imUnternehmen, insbesondere die Geschäftsleitungsebene, überzeugt und mit ins Bootgeholt werden. "Das Transformationsmanagement im Einkauf darf nicht demBauchgefühl überlassen werden. Mit unserem neuenTransformation-Analytics-Angebot PulseShift unterstützen wir unsere Klientendurch ein datenbasiertes Veränderungsmanagement bei der erfolgreichen Umsetzungneuer Einkaufsstrategien", erklärt Wolf Göhler, Leiter des BereichsEinkaufsberatung bei CAMELOT. "Dies ist nur ein Beispiel, wie wir unserBeratungsangebot entsprechend dem Klientenbedarf zukunftsorientiertweiterentwickeln."Mit dem "ALM Vanguard Leader" Status zeichnet das Analystenhaus ALM IntelligenceUnternehmen aus, die über eine marktführende Expertise und nachgewieseneUmsetzungskompetenz in bestimmten Beratungsbereichen verfügen. Unternehmen, diein diesen Aspekten am besten abschneiden, erhalten die höchste Bewertung"Vanguard Leader". Zu den Vanguard Leadern 2019 zählen - neben CAMELOT - u.a.McKinsey, EY, Boston Consulting Group und PwC.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist fürValue Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie.Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern undHauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die engeZusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantierenden Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/83079/4487267OTS: Camelot Management Consultants AGOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell