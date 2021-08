CAMELOT als globaler Vorreiter im Supply Chain Management bestätigt

Mannheim, Philadelphia (ots) - Analystenhaus ALM bestätigt marktführende BeratungskompetenzenDas US-amerikanische Analystenhaus ALM Intelligence hat CAMELOT Management Consultants in seiner jüngsten Pacesetter-Marktstudie als globalen Marktführer und "Pacesetter" (Vorreiter) in der Supply-Chain-Management-Beratung identifiziert. ALM bestätigte den herausragenden Mehrwert der CAMELOT-Beratungsleistungen für Kunden in einem sich schnell verändernden Marktumfeld. Unter den 19 Marktführern, die ALM Intelligence im Rahmen der Studie bewertete, war CAMELOT das einzige Unternehmen, das den Pacesetter-Status erhielt."Was CAMELOT als Pacesetter in der Supply-Chain-Management-Beratung auszeichnet, sind vor allem der End-to-end-Ansatz in Bezug auf das Management von Wertschöpfungsketten, die granulare Branchenexpertise sowie der Einsatz von Technologie und Analytik zur effektiven Unterstützung von Change-Management-Prozessen", kommentiert Tomek Jankowski, Lead Analyst bei ALM Intelligence.End-to-End-AnsatzLaut der Studie "ALM Intelligence Pacecetter Market Research Supply Chain 2021-2022" punktet CAMELOT insbesondere in der Bewertungskategorie Dienstleistungserbringung. In dem Report heißt es: "Die End-to-end-Betrachtung der Wertschöpfungskette, die CAMELOT seit jeher auszeichnet, führte zu der Entwicklung von Beratungsangeboten, die sowohl unternehmensintern eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit fördern als auch über das gesamte Value-Cain-Ökosystem hinweg. Damit unterstützt CAMELOT Kundenziele in Bezug auf Vereinfachung, Automatisierung, Synchronisierung und Innovation.Branchenkenntnis auf DetailebeneIm komplexen Supply-Chain-Umfeld von heute benötigen Kunden Beratungserfahrung und -fachwissen auf Detailebene zu bestimmten Themen, die zum Beispiel aufgrund von gesetzlichen Regelungen typisch für eine Branche sind. "Ein Pacesetter in der Supply-Chain-Management-Beratung wie CAMELOT zeichnet sich dadurch aus, dass er über ein sehr granulares Branchenverständnis verfügt", kommentiert Tomek Jankowski. Das Angebot von CAMELOT konzentriert sich auf vier Kernbranchen: Chemie, Life Sciences, Konsumgüter und diskrete Fertigung.Effektives Change ManagementDie meisten Unternehmen sind derzeit gezwungen, ihr Denken und Handeln in Bezug auf ihre Lieferkette grundlegend zu verändern. Die ALM Pacesetter-Studie hebt hervor, dass CAMELOT Kunden mit seinem Cloud-basierten Transformation-Analytics-Tool PulseShift dabei unterstützt, die Gründe für notwendige Veränderungen zu vermitteln und die tägliche Umsetzung in der Kundenorganisation und dem erweiterten Value-Chain-Netzwerk effektiv zu messen und zu optimieren."ALM Pacesetter Research (APR) ist eine Marktforschungsinitiative von ALM Intelligence, die den Anbietermarkt umfassend betrachtet. Anstatt sich auf ein bestimmtes Marktsegment zu konzentrieren, deckt APR ein breiteres Spektrum ab, das Rechts-, Management-, Versicherungs- und Finanzberatungsunternehmen sowie andere Akteure umfasst, die auf dem durch das Forschungsthema definierten Markt tätig sind. Für "ALM Intelligence Pacesetter Research: Supply Chain 2021-2022" hat das Analystenhaus 19 Marktführer in vier Marktsegmenten analysiert, darunter - neben CAMELOT - Firmen wie McKinsey, Boston Consulting, EY, PWC, Deloitte und Accenture.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell