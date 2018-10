CAMELOT als führende Beratung im Bereich Einkauf bestätigt

Mannheim (ots) - Analystenhaus ALM sieht CAMELOT als "VanguardLeader" im Procurement Operations ConsultingDer Beratungsspezialist CAMELOT Management Consultants wurde vondem renommierten, unabhängigen Analystenhaus ALM Intelligence alsglobaler Consulting-Vorreiter ("Vanguard Leader") im Bereich"Procurement Operations" bewertet. ALM würdigte damit die tiefeBeratungsexpertise der CAMELOT in diesem Fachgebiet. Zuvor hatteCAMELOT bereits den "ALM Vanguard Leader" Status für seine Leistungenin der strategischen Einkaufsberatung erhalten. ALM Intelligence istdas weltweit führende Analystenhaus für die Beratungsbranche."Seit der Gründung vor über 20 Jahren steht CAMELOT für höchsteBeratungsqualität und wegweisende, umsetzbare Konzepte, die unserenKunden echte Wettbewerbsvorteile verschaffen. Das gilt auch für denEinkauf", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner beiCAMELOT, die Analystenergebnisse. Ferhat Eryurt, Leiter des BereichsEinkaufsberatung bei CAMELOT, ergänzt: "Unsere Kompetenzen umfassensowohl aktuelle Trends wie die digitale Transformation im Einkauf alsauch klassische Einkaufsthemen - eine Kombination, die unsere Kundensehr schätzen. Die Auszeichnung durch ALM würdigt aber vor allem dieLeistung unserer Beratungsteams, die unsere Kunden mit innovativenKonzepten und höchster Projektqualität am Markt voranbringen."Mit dem "ALM Vanguard Leader" Status zeichnet das AnalystenhausALM Intelligence Unternehmen aus, die über eine marktführendeExpertise und nachgewiesene Umsetzungskompetenz in bestimmtenBeratungsbereichen verfügen. Die Analysen beruhen unter anderem aufintensiven Interviews mit Beratungsverantwortlichen, Beratungskunden,Finanzanalysten und kundenseitigen Branchenexperten sowieausführlichen Hintergrundrecherchen.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führendeBeratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-,Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil derCAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz inMannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeitmit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren denProjekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischenUmsetzung. www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell