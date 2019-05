DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL CASINO 11/21 MTN CAJI FR0011052661 BAW/UFN CASINO 12/20 MTN CAJD FR0011215508 BAW/UFN CASINO 12/19 MTN CAJE FR0011301480 BAW/UFN