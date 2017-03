CAISSA Tourism Group präsentiert auf ITB Berlin Touren für Einreiseverkehr

Berlin (ots/PRNewswire) - Die CAISSA Tourism Group präsentierteauf der ITB Berlin 12 Touren für den Einreiseverkehr als weiterenSchritt in das Inlandssegment.CAISSA Tourism Group treibt Internationalisierung voranDie CAISSA Tourism Group wurde 1993 in Hamburg (Deutschland)gegründet. In den letzten 24 Jahren hat die CAISSA Tourism Group ihreReichweite von Europa nach China und in die Welt ausgedehnt. Mit demnächsten Schritt will das Unternehmen daher seinem ultimativen Zielnäher kommen, im globalen Tourismusgeschäft eine führende Stellungeinzunehmen.Die Produkte der CAISSA Tourism Group decken heute mehr als 100Ländern und Regionen ab, und das globale Netz wird rasant erweitert.So betreibt die CAISSA Tourism Group beispielsweise sechsZweigstellen in Hamburg, Frankfurt, Paris, London und Los Angelesneben Niederlassungen in 50 Städten, darunter Peking, Schanghai,Guangzhou, Shenyang und Chengdu in China. Durch dieses umfangreicheNetz ist die CAISSA Tourism Group besser in der Lage, füreinheimische und ausländische Touristen integrierte Dienstleistungenanzubieten. Das Vertriebs- und Marketingnetz wird ebenfallsausgeweitet und verdichtet.Zudem hat die CAISSA Tourism Group bessere Kontrolle über ihreRessourcen. Dazu wurde die Kooperation mit mehr als 12.000Reiseanbietern auf der ganzen Welt durch ein umfangreichesFlugreisemodell vertieft. Die CAISSA Tourism Group arbeitet mitHochdruck am Ausbau ihrer Präsenz als vollwertiger Reiseveranstalter,der die gesamte Industriekette abdeckt. Das Herzstück sind dabeihochwertige Produkte, die durch Integration von Online- undOffline-Verkauf und Management angeboten werden. Dies wird ergänztdurch global aufgestellten Support und eine Garantie als hochwertigeTourismusressource.Als Vorzeigesparte der HNA Group, ein Fortune-500-Unternehmen,verzeichnet man eine kontinuierliche Entwicklung der Industriekettemit den globalen Flug- und Hotelressourcen der Muttergesellschaft alsGrundstein.Integrierte Dienstleistungen und Produktvielfalt als Motoren fürdie Entwicklung des EinreiseverkehrsDer rasant wachsende chinesische Tourismusmarkt gilt gemeinhin alsdas Herzstück der weltweiten Tourismusbranche. Dabei wird derEinreiseverkehr ebenfalls genau beobachtet. 2016 verzeichnete derchinesische Einreiseverkehr mit 138 Millionen ausländischen Touristenein stetiges Wachstum von 3,8 %.Beispielsweise wurde durch den Ausbau des reinen Chinatourismusdieses Segment von innen heraus gestärkt. In Konsequenz haben sichdurch die steigende Kapazität internationaler Fluggesellschaften undden geänderten RMB-Wechselkurs neue Chancen für den Einreiseverkehrergeben. Zudem hat sich das politische Umfeld für den Einreiseverkehrkontinuierlich verbessert. Nicht zuletzt hat sich dieBelt-and-Road-Initiative (Chinas Seidenstraßeninitiative) positiv aufden Einreiseverkehr ausgewirkt, da sie laut der chinesischenTourismusakademie neue Wege und Chancen eröffnet hat.Produktentwicklung ist eines der Erfolgsgeheimnisse der CAISSATourism Group. Die 12 verkündeten Touren für den Einreiseverkehr sindbemerkenswert. Beispielsweise gibt es eine Zen-Tour zu berühmtenBergen und Tempeln, eine traditionelle Drama-Tour, dieSeidenstraßen-Tour und die eurasischeSeidenstraßen-Eisenbahn-Spezialtour. Alle diese Produkte sollen denEinreiseverkehr aus verschiedenen Perspektiven ankurbeln wie zumBeispiel Kultur, Gastronomie, Outdoorsport und Ausflugsreisen. Dabeibleibt man an die Belt-and-Road-Initiative angelehnt und präsentiertden Charme eines "schönen Chinas".Foto -http://mma.prnewswire.com/media/476808/HNA_Caissa_Tourism_Group.jpgPressekontakt:Chen Zhu+86 18010005525zhu-chen1@hnair.comOriginal-Content von: HNA-Caissa Tourism Group Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell