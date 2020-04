CAE: War das alles?

Für die Aktie CAE stehen per 09.04.2020, 16:14 Uhr 20.33 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. CAE zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,77 Prozent liegt CAE 0,61 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,16. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: CAE erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (32 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 72,41 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,56 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. CAE erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der CAE-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 33,31 CAD mit dem aktuellen Kurs (18,56 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -44,28 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (28,42 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-34,69 Prozent), somit erhält die CAE-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.