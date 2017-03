C3 geht mit Mick Schumacher in die Fahrschule

Stuttgart (ots) - Das europäische Content Marketing Network C3 isterstmals für die Daimler AG aktiv. Am Stuttgarter Standort wurde eineinternationale Content Marketing Kampagne entwickelt, die denFormel-3-Rennfahrer Mick Schumacher weltweit etablieren, sowie jungeZielgruppen wieder stärker für den Motorsport und für das Autobegeistern soll.C3 hat dazu eine fünfteilige Video-Reihe entwickelt, die imMittelpunkt der Kampagne steht. Die kreative Idee: Auch ein MickSchumacher muss zur Führerscheinprüfung. Rennen fährt der Sohn vonFormel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher schon länger, in dieserSaison wird er in der FIA Formel-3-Europameisterschaft an den Startgehen. Ein talentierter Rennfahrer, der noch seinen Führerscheinmachen muss: Das ist für die C3-Kreativen natürlich eine Story, diezu selbstironischen und witzigen Perspektiven geradezu einlädt - unddadurch den richtigen Drive bekommt.Die Car-Comedy "Fahrschule Furious" begleitet Mick Schumacherdurch seine Fahrschulabenteuer und zielt mit fünf Video-Episoden vorallem auf Social Media: http://mb4.me/quickmick. Die 60 Sekundenlangen, in sich abgeschlossenen Folgen werden von mehr als 70Postings auf 20 unterschiedlichen Channels begleitet, um Awarenessund Engagement zu erreichen. C3 vereint in diesem Projekt dieLeistungen von Kreation, Distribution und Performance/Analyse.Das Content Marketing Network C3 hat am Standort Stuttgart bereitsdas Webportal von Mick Schumacher (http://www.mickschumacher.ms)konzipiert sowie die Website der von Michael Schumacher inspiriertenkaritativen Initiative Keep Fighting (http://www.keepfighting.ms).Agentur: C3 Creative Code and Content GmbH (Standort Stuttgart)Production Company: EMENES GmbHMusic: Linkin Park & Inntaler Blasmusik e.V.Instagram Kanal: https://www.instagram.com/MercedesBenz/Pressekontakt:Laura Kozlowski, Communications ManagerTel: +49 30 44032 2132E-Mai: laura.kozlowski@c3.coWeb: www.c3.coOriginal-Content von: C3 Creative Code and Content GmbH, übermittelt durch news aktuell