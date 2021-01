C3.ai Aktie: Der “LeBron” der künstlichen Intelligenz?

Einer der am besten gelaufenen Börsengänge des Jahres 2020 war das SaaS-Unternehmen C3.ai Inc (NASDAQ:AI). Die Aktie notierte bei $42, über der anfänglichen Spanne von $30 bis $33, und schloss in der ersten Handelswoche bei $161.

C3.ai wird von Wedbush-Analyst Daniel Ives als disruptiver Anbieter von Unternehmenssoftware bezeichnet. Es ist “der LeBron der KI, der sich auf ein massives Wachstum einstellt”, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung