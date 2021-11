C3.AI Aktie: Die Aktie wird zwischen Unterstützung und Widerstand eingeklemmt!

C3.AI Inc. (NYSE:AI) Aktien wurden am Montag höher gehandelt. Das Unternehmen wird am 1. Dezember seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben. C3.AI lag bei der letzten Überprüfung um 2,54% bei $48,47.

C3.AI Tages-Chartanalyse Die Aktie stieg in Richtung des Musterwiderstandes, was technische Händler als fallendes Keilmuster bezeichnen. Seit dem Anstieg heute Morgen ist die Aktie gesunken. Sich verengende Hochs und Tiefs haben