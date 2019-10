C2RO Inc. beruft Dr. Gerard Haas zum Datenschutzbeauftragten für europäische Marktexpansion

Angesichts seiner verstärkten Präsenz in Europa bekräftigt C2ROseine Verpflichtung zur uneingeschränkten DSGVO-Konformität, indem esDr. Gérard Haas zum Datenschutzbeauftragten ernenntMontreal (ots/PRNewswire) - - C2RO hat heute die Berufung von Dr.Gérard Haas zu seinem Datenschutzbeauftragten (DPO) gemeldet. Mitdiesem Schritt soll die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO) des Europäischen Parlaments und des Rates der EuropäischenUnion sichergestellt werden. Mit der DSGVO werden dieDatenschutzrechte der EU-Bürger gestärkt und neue Verpflichtungen füralle Organisationen erwirkt, die personenbezogene Daten vonEU-Bürgern erheben, protokollieren oder verarbeiten. Als C2ROs DPOwird Dr. Haas C2RO dabei helfen, seine Technologie und betrieblichenEntscheidungen an Datenschutzstandards und Best Practicesauszurichten."Der Schutz der Verbraucherdaten hat für uns oberste Priorität undbleibt das Leitprinzip für alles, was wir bei C2RO tun undhervorbringen", sagte Riccardo Badalone, CEO von C2RO. "Die EU istfür uns ein Schlüsselmarkt. Mit einem ausgewiesenen DSGVO-Expertenwie Dr. Haas an unserer Seite senden wir die eindeutige Botschaft anunsere Kunden in der EU, dass unsere KI-Dienste transformative undeinzigartige Geschäftserkenntnisse liefern können, währendgleichzeitig bestehende und zukünftige Datenschutzbestimmungenvollumfänglich eingehalten werden."Dr. Haas hat eng mit der Geschäftsleitung von C2ROzusammengearbeitet, um die DSGVO-Konformität von C2RO Perceivesicherzustellen. Diese visionäre Plattform für maschinelles Sehenliefert schlagkräftige Geschäftserkenntnisse zu demografischklassifizierten Vorlieben und Verhaltensweisen der Ladenkunden. DieseErkenntnisse liefern die Grundlage für den Transformationszyklus, umim Einzelhandels- und Gewerbeimmobiliensektor den Wandel hin zu einerhochgradig personalisierten und datengestützten interaktivenSmart-Umgebung zu vollziehen."Wir freuen uns darüber, C2RO zukünftig bei Datenschutzfragen zuberaten. Mit dieser Entscheidung bekräftigt C2RO seine Verpflichtung,bei der Entwicklung neuer Technologien den Schutz personenbezogenerDaten zu garantieren. Für uns ist es ein neues Mandat, um unsereExpertise bei technologischen Dienstleistungen im Mittelpunkt derInnovation anzuwenden", sagte Dr. Gérard Haas, Gründer von HAASAvocats. "Wir sind stolz auf unseren Beitrag zur Entwicklung ihrerDatenverarbeitungstechnologie. Wir werden C2RO weiterhin innerhalbeines globalen Regelwerks unterstützen, um die Transparenz und dasVertrauen seiner Kunden sicherzustellen."Die Europäische Union steht bei der globalen Bewegung zur Stärkungder Datenschutzrechte von Verbrauchern in der ersten Reihe. Mit derDSGVO wurde die Anwendung gängiger KI-Technologien für maschinellesSehen mit dem Zweck, Marketingdaten durch herkömmlicheÜberwachungssysteme zu erhalten, stark eingeschränkt. C2RO ist einBranchenführer, der wegweisende neue Verfahren und Technologienentwickelt, die einerseits geschäftliche Erkenntnisse einer neuenQualität liefern und andererseits sicherstellen, dass Verbrauchernicht befürchten müssen, dass ihre personenbezogene Daten ohne ihreZustimmung verarbeitet werden.Informationen zu C2RO (www.c2ro.com)C2RO ist ein Hightech-Start-up mit Sitz in Montreal, das 2016 vonDr. Soodeh Farokhi gegründet wurde. Es hat eine proprietäre,universelle KI-Unternehmensplattform für maschinelles Sehenentwickelt. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst C2ROEngage(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2611705-1&h=3921940775&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2611705-1%26h%3D1079260510%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc2ro.com%252Fengage%252F%26a%3DC2RO%2BEngage%25E2%2584%25A2&a=C2RO+Engage%E2%84%A2) undC2RO Perceive (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2611705-1&h=2527277957&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2611705-1%26h%3D2652120754%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc2ro.com%252Fperceive%252F%26a%3DC2RO%2BPerceive&a=C2RO+Perceive). Die Lösungen bietenhohe Leistung und Präzision und nutzen die Vorteile der Cloud. Dasneueste Produkt C2RO Perceive soll die Digitalisierung vonEinzelhandels- und Gewerbeimmobilien unterstützen, um ein hochgradigpersonalisiertes und reibungsloses Erlebnis für Ladenkunden zu bietenund gleichzeitig den uneingeschränkten Schutz der Verbraucherdatensicherzustellen.Informationen zu Dr. Gerard Haas (www.haas-avocats.com)Dr. Gérard HAAS praktiziert an der Anwaltskammer in Paris und istauf geistiges Eigentumsrecht sowie Informations- undKommunikationsrecht spezialisiert. Er berät und verteidigt Mandantenaus der IKT-Industrie zu den rechtlichen Aspekten ihrerEntscheidungen sowie Management- und Marketingmethoden. Er hatmehrere Bücher verfasst, darunter "Guide to E-commerce andE-marketing" Ed. ENI (ausgezeichnet mit der Medaille der Academy ofCommercial Sciences 2016), "Legal guide of the GDPR" und "TheInternet of Things: The 3rd Computer Revolution" Ed. KAWA. Dr. GérardHAAS beschäftigt sich aktiv mit den Themen Innovation, Forschung,Technologien, Governance und Datenschutz und ist amtierender DPO fürmehrere Unternehmen.So erreichen Sie unseren DPO:DPO C2ROHAAS AVOCATS32, rue la Boétie75008 PARISFRANKREICHdpo@c2ro.comOriginal-Content von: C2RO Inc., übermittelt durch news aktuell