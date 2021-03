C24 Bank startet Fotoüberweisung - jetzt noch einfacher Rechnungen bezahlen

München (ots) - Die C24 Bank ermöglicht ab sofort, Rechnungen mit der Fotoüberweisung bequem zu begleichen. Statt Kontodaten abzutippen, reicht es, die Rechnung mit der C24-App abzufotografieren. Die Daten, wie Zahlungsempfänger, IBAN oder Verwendungszweck werden vollautomatisch ausgelesen und in die Überweisungsmaske übertragen. Die Eingaben können bei Bedarf manuell korrigiert und die Überweisung dann wie gewohnt freigegeben werden."Wir freuen uns, dass Überweisungen mit der C24-App jetzt noch einfacher und komfortabler sind", sagt Dr. Johannes Vetter, Leiter Karten, Zahlungsverkehr und Geldanlage bei der C24 Bank. "Für uns stehen die Kund*innen ganz klar im Mittelpunkt unserer Arbeit. Deswegen arbeiten wir kontinuierlich an unserer benutzerfreundlichen App, die das Banking einfach macht."Neben dem Abfotografieren der Rechnung mit der C24-App können Nutzer*innen diese als PDF oder Scan hochladen. Außerdem ist das Scannen eines QR-Codes auf dem Rechnungsdokument möglich, auch dann werden die Daten vollautomatisch übernommen. Die App der C24 Bank gibt es im App Store (https://apps.apple.com/de/app/c24-bank/id1497319731) von Apple und im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.c24.bankapp).Über die C24 Bank - Die Open Banking PlattformDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank agiert von Anfang an als Open Banking Plattform und bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell