München (ots) -- Einzigartige Open Banking Plattform: Angebote verschiedener Banken eingebunden- Ausgabenanalyse und Vertragserkennung sowie Cashback bis zehn Prozent- Mit Multibanking alle Finanzen im Blick- Nachhaltige Girokonten - CO2-Emissionen werden zu 110 Prozent ausgeglichen Die C24 Bank ist live - in der App und bald auch auf dem Desktop. CHECK24 startet heute seine einzigartige Open Banking Plattform. Das Besondere: Die neue Bank bietet Verbrauchern nicht nur ein Girokonto und eine dazugehörige Debitkarte, sondern auch (Baufinanzierungs-)Kredite und Tages- oder Festgeldangebote von über 300 Partnerbanken über die CHECK24-Vergleiche. So finden Kunden immer das individuell beste Angebot. Ab sofort können sich Verbraucher die App der C24 Bank im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.c24.bankapp) und im App Store (https://apps.apple.com/de/app/c24-bank/id1497319731) von Apple herunterladen.Drei verschiedene Kontomodelle mit Debitkarte: Smart-, Plus- und MaxkontoVerbraucher haben primär die Wahl zwischen drei verschiedenen Kontomodellen: dem Smart-, Plus-, oder Maxkonto.Alle Kontomodelle verfügen über:- kostenlose Debitkarte von Mastercard- kostenlose Überweisungen- bis zu acht kostenlose Bargeldabhebungen im Monat*- optionaler Dispositionskredit zu 6,99 Prozent eff. p. a.- Ausgabenanalyse mit Vertragserkennung- Multibanking (Verwaltung fremder Konten)- bis zu acht kostenlose Pockets (startet demnächst)- Mobiles Bezahlen, z. B. mit dem Smartphone Das Smartkonto ist ein gebührenfreies Girokonto mit kostenloser Mastercard. Das Pluskonto kostet 5,90 Euro im Monat und beinhaltet die Mastercard mit fünf individuellen Farboptionen. Verbraucher können damit einen Cashback in Höhe von bis zu zehn Euro monatlich sammeln und erhalten einen Konto- und Käuferschutz von der ARAG Versicherung. Das Maxkonto bietet für 9,90 Euro monatlich zusätzlich eine hochwertige, echte 20 Gramm Metallkarte in zwei verschiedenen Farboptionen. Dazu kommen monatliche Cashbacks in Höhe von bis zu 30 Euro, bevorzugter Kundenservice sowie eine gratis Mitgliedschaft im CHECK24 Reise-GoldClub mit umfangreichen Versicherungsleistungen.Ausführliche Informationen zu den Kontomodellen finden Sie hier. (https://www.c24.de/preise)Ausgabenanalyse und Vertragserkennung sowie Cashback bis zehn ProzentMit der App der C24 Bank können Kunden jederzeit ihre Ausgaben kontrollieren und haben alle Verträge, Abos und laufenden Kosten im Blick. Die Funktion ist optional und muss aktiv ausgewählt werden (Opt-In). Kunden haben jederzeit die Hoheit über ihre Daten. Preiserhöhungen und Sparpotenziale für ihre bestehenden Verträge bekommen sie mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz angezeigt. Mit der Analysefunktion erhalten Verbraucher volle Transparenz über ihr Ausgabeverhalten, indem Kontobewegungen automatisch kategorisiert werden (z. B. Freizeit oder Versicherungen). So optimieren sie einfach ihre Haushaltsrechnung.Mit ihrer C24 Mastercard können Kunden bis zu 30 Euro im Monat verdienen.** Bei jeder Kartenzahlung, egal ob im Geschäft, online oder mit dem Smartphone, sammeln sie Punkte. Und zwar ohne dass sie komplizierte Gutscheincodes bei Partnerseiten eingeben müssen. Der Basis-Cashback beträgt bis zu 0,2 Prozent des Einkaufswerts. Bei Käufen über den CHECK24 Shoppingvergleich (über 10 Millionen Angebote von mehr als 10.000 Online-Shops) erhalten Verbraucher sogar bis zu zwei Prozent des Umsatzes erstattet, bei weiteren Aktions-Partnern bis zu zehn Prozent."Wir sind stolz, dass heute mit der C24 Bank Deutschlands erste Open Banking Plattform an den Start geht", sagt Robert Genz, Geschäftsführer der C24 Bank. "Neben umfangreichen Funktionen und Services erhalten Verbraucher auf Anfrage Top-Angebote für Kredite und Anlageprodukte."Mit Multibanking alle Finanzen im BlickKunden binden mit dem Multibanking ihrer C24 Bank App auch Konten anderer Institute ein. Neben Girokonten können auch Sparkonten, Bausparverträge oder Depots fast aller in Deutschland ansässigen Banken angezeigt werden. Die Ausgabenanalyse und Vertragserkennung funktioniert für alle eingebundenen Konten.Demnächst legen Verbraucher in ihrem Girokonto der C24 Bank auch bis zu acht Unterkonten - sogenannte Pockets - an. Sie übertragen ganz einfach Geld von ihrem Hauptkonto auf ihre Pockets und erreichen so ihre individuellen Sparziele.Die C24 Girokonten sind klimapositiv - CO2-Emissionen werden zu 110 Prozent ausgeglichenDie C24 Bank ist klimapositiv. Das bedeutet, dass die CO2-Emissionen der Geschäftsaktivitäten zu 110 Prozent über Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden. ClimatePartner (https://fpm.climatepartner.com/tracking/14116-2002-1001/de) unterstützt C24 bei der Berechnung, der Reduktion und dem Ausgleich der Emissionen."Wir wollen unseren Kunden nicht nur das beste Bankingerlebnis am Markt bieten", sagt Franz Josef Nick, Geschäftsführer der C24 Bank. "Für uns sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze unseres Handelns. Daher stellen wir die gesamte C24 Bank und damit alle unsere Girokonten klimapositiv."Kontoeröffnung digital in der App - maximaler Schutz durch Zwei-Faktor-AuthentifizierungDie Kontoeröffnung erfolgt komplett digital in der App. Die Legitimierung funktioniert über einen Videochat mit den C24-Kundenberatern. Die C24 Bank verfügt über eine deutsche Banklizenz und speichert Transaktionsdaten ausschließlich auf Servern innerhalb der EU. Kunden können nur über ihr eigenes Handy auf das Konto zugreifen und sind immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Das Guthaben jedes Kunden ist durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abgesichert.Bafin erteilte C24 die Bankzulassung im Mai 2020Die Finanzaufsicht Bafin hatte der C24 Bank Mitte Mai 2020 eine Banklizenz erteilt. Den Antrag dazu hatte die Bank Ende Mai 2019 eingereicht und konnte so den umfangreichen Prüfprozess in weniger als einem Jahr abschließen. Das Konzept einer Open Banking Plattform ist neu in der deutschen Bankenlandschaft."CHECK24 ist und bleibt eine offene Plattform für seine Kooperationspartner", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. "Unser Kerngeschäft ist der Vergleich und die damit verbundene Vertriebspartnerschaft mit unseren langjährigen Bankpartnern. Die C24 Bank wird als Open Banking Plattform dieses Modell stärken und den Partnern eine weitere Vertriebsoberfläche bieten."*Bei aktiver Nutzung. Sonst zwei kostenlose Abhebungen pro Monat. Aktive Nutzung bedeutet, dass in jedem Kalendermonat mindestens zwei Lastschriften vom Konto des Kunden eingezogen werden, um Verbindlichkeiten des Kunden aus Dauerschuldverhältnissen, wie z. B. Verträgen aus Gas- und Stromlieferung, Versicherungen, Miete oder Fitnesscenterverträgen, zu erfüllen.**Voraussetzung für den Cashback ist ein C24 Plus- oder Maxkonto.Über die C24 Bank - Die Open Banking PlattformDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kunden ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank agiert von Anfang an als Open Banking Plattform und bietet ihren Kunden über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.