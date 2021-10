München (ots) -- Bei aktiver Kontonutzung ist die Girocard in allen Kontomodellen kostenlos- An über 900.000 Akzeptanzstellen deutschlandweit bargeldlos bezahlen- Freie Wahl der Karten-PIN und temporäre Kartensperre in der App möglichDie C24 Bank bietet ab sofort allen Kund*innen eine Girocard an. Diese kann zusätzlich zu der vorhandenen C24 Debit Mastercard angefordert werden. Für Kund*innen mit Plus- oder Maxkonto ist die Girocard bedingungslos kostenlos. Im kostenfreien Smartkonto ist sie bei aktiver Kontonutzung, d. h. mit mindestens zwei Lastschriften im Monat, ebenfalls kostenlos.1)"Wir sind stolz, als einzige Neobank in Deutschland eine Girocard anzubieten", sagt Lasse Schmid, Generalbevollmächtigter bei der C24 Bank. "Damit entsprechen wir dem Wunsch vieler Kund*innen. Denn vor allen Dingen in ländlichen Regionen und bei kleinen Händlern erhöht sich noch einmal die Zahl der Akzeptanzstellen für Kartenzahlungen."Kartenzahlungen machten in Deutschland im vergangenen Jahr laut einer aktuellen Studie 56,3 Prozent des stationären Handelsumsatzes aus. Allein 40,1 Prozent entfielen dabei auf die Girocard.2) Mit der Girocard bezahlen Kund*innen deutschlandweit an über 900.000 Akzeptanzstellen.Die Girocard der C24 Bank besteht aus dem Bio-Kunststoff PLA auf Basis von Maisstärke und wird auf Recyclingpapier klimaneutral mit DHL GoGreen verschickt.Freie PIN-Vergabe und temporäre Kartensperre in der App möglich und Bargeldverfügung im HandelDie Girocard wird deaktiviert verschickt und ist so vor Missbrauch geschützt. Kund*innen aktivieren die Karte über die C24 Bank App und vergeben eine PIN nach Wahl. Bis 50 Euro ist kontaktloses Bezahlen per NFC auch ohne PIN möglich. Bei vielen Händlern kann mit der Girocard bei einem Einkauf kostenlos Bargeld abgehoben werden. Über die App können Kund*innen die Girocard jederzeit temporär sperren.1)Bei nicht aktiver Nutzung des Kontos kostet die Girocard 1,90 Euro monatlich. Im Plus- und Maxkonto ist die Girocard immer kostenlos.2)Quelle: https://www.ehi.org/de/pressemitteilungen/karten-als-krisengewinner/ [abgerufen: 31.8.2021]Über die C24 BankDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell