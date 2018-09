C21 Investments führt internationale Rednerliste auf der Cannabis Capital Convention in Amsterdam an

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Kanadische Cannabisbestände werden morgen auf derprestigeträchtigen Cannabis Capital Convention in Amsterdam in denKöpfen der europäischen Investoren herumschwirren, wo vierFührungskräfte eines einzigen kanadischen Unternehmens im Mittelpunktstehen werden, um über ihre Pläne zum Aufbau eines vertikalintegrierten Cannabisunternehmens zu sprechen.Neben den Rednern von C21 Investments werden auf dem KongressReferenten von einer Vielzahl von internationalen Organisationenzugegen sein, zum Beispiel von Bedrocan International, der BerenbergBank, Canaccord Genuity, Cannabis Industry Europe, Palo Verde Global,Prohibition Partners und The Green Organic Dutchman Holdings.Rob Cheney, CEO von C21 Investments, wird einen Keynote-Vortragüber die Strategie seines Unternehmens halten, sich zu einemregionalen Cannabis-Zentrum in den Vereinigten Staaten zu entwickeln,wobei es einen disziplinierten Ansatz für Akquisition und Wachstumverfolgen wird.Nach Herrn Cheney wird Randy Torcom, VP Marketing von C21Investments, einen Vortrag halten und über das Ziel des Unternehmenssprechen, überzeugende Marken zu schaffen und hochwertigeCannabisprodukte zu liefern, die an die Bedürfnisse der Verbraucherangepasst sind.Sky Pinnick, CEO von Phantom Farms (für die C21 eineÜbernahmevereinbarung abgeschlossen hat), wird über das vertikalintegrierte Geschäftsmodell des Unternehmens sprechen, das dieÜberdachung einer Fläche von 125.000 Quadratmetern, einExtraktionslabor und eine Vertriebsgesellschaft umfasst.Und Christine Smith, CEO von Grön Chocolate and Confections (wofürC21 ebenfalls eine Übernahmevereinbarung abgeschlossen hat), wirddarüber sprechen, wie sie ihre Erfahrung im Projektmanagement, ihrekulinarische Leidenschaft und ihren kreativen Hintergrund in derCannabis-Industrie kombiniert."Unser Kongress wird von den vielen verschiedenen Expertenprofitieren, die C21 den Teilnehmern vorstellen wird", sagte MichaelKraland, Vorsitzender der Cannabis Capital Convention. "C21Investments ist seit kurzem an der Frankfurter Wertpapierbörsenotiert und demnach für Investoren, die an unserem Kongressteilnehmen, von Interesse."Herr Cheney sagte, das C21-Team freue sich, dass gleich vierseiner Teammitglieder als Redner an der Konferenz teilnehmen. Erschreibt dies dem Interesse der europäischen Investoren an denkanadischen Cannabisbeständen im Allgemeinen und der Geschichte derC21 Investments im Besonderen zu.ÜBER C21 INVESTMENTSC21 Investments Inc. (CSE: CXXI) (FSE: C6QP) ist ein auf denUS-amerikanischen Markt ausgerichteter, vertikal integrierterCannabiskonzern, der in den Vereinigten Staaten hochwertige Cannabis-und Hanfprodukte kultiviert, verarbeitet und vertreibt. Zu denvorhandenen und bald hinzukommenden Betrieben von C21 gehören zurzeitSilver State Relief in Nevada sowie die Phantom Farms, SwellCompanies, Eco Firma Farms und Grön Chocolate und Grön Confections inOregon sowie fünf Ausgabestellen in zwei Bundesstaaten. Diese Markenproduzieren und vertreiben eine breite Palette von THC- undCBD-Produkten aus Cannabisblüten, vorgerollte Zigaretten,Cannabis-Öl, Verdampfer-Patronen und essbare Cannabisprodukte. C21hat seinen Geschäftssitz in Vancouver, Kanada. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.cxxi.ca.Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oderRichtigkeit dieser Veröffentlichung.Pressekontakt:für Investoren:Keturah NatheDirectorC21 Investmentsknathe@cxxi.ca+1-604-718-2800 # 312Original-Content von: C21 Investments Inc., übermittelt durch news aktuell