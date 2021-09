C21 Investment Aktie: Unternehmen meldet für das 2. Quartal einen geringfügig niedrigeren Umsatz!

Das vertikal integrierte Cannabisunternehmen C21 Investments Inc. (CSE:CXXI) (OTCQX:CXXIF) meldete am Dienstag seine ungeprüften Ergebnisse für das zweite Quartal, das am 31. Juli 2021 endete, und verzeichnete einenUmsatz von 9,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,15 Millionen US-Dollar im vorangegangenenQuartal.

Q2 Finanzielle Höhepunkte Der Bruttogewinn für das Quartal belief sich auf 4,7 Millionen US-Dollar (vor Marktwertanpassungen), mit einer Bruttomarge von 52,3 % (BFVA), ein